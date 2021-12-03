В Подмосковье более 1,9 тысячи многодетных семей получили землю в 2021 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
Больше всего участков предоставили в Люберцах и Богородском округе. Далее идут Серпухов, Химки, Коломна, Орехово-Зуево.
Как заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, с января землёй обеспечили 1924 семьи.
«Ещё порядка 200 земельных участков переданы администрациями городских округов семьям в течение ноября», — уточнила она.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей.