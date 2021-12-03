В Подмосковье более 1,9 тысячи многодетных семей получили землю в 2021 году

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В Московской области более 1,9 тыс. многодетных семей получили землю с начала 2021 года.
В Подмосковье более 1,9 тысячи многодетных семей получили землю в 2021 году
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Больше всего участков предоставили в Люберцах и Богородском округе. Далее идут Серпухов, Химки, Коломна, Орехово-Зуево.

Как заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, с января землёй обеспечили 1924 семьи.

«Ещё порядка 200 земельных участков переданы администрациями городских округов семьям в течение ноября», — уточнила она.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей.

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