Стали известны лауреаты конкурса грантов «Москва — добрый город»

Лауреатами конкурса грантов «Москва — добрый город» стали 102 социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Между ними распределили 400 млн рублей.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Столице важна поддержка социальных проектов, инициаторами которых являются наши стратегические партнёры — НКО. Для того чтобы усовершенствовать процедуру конкурса грантов, мы провели большую работу и вывели качественно новый формат проведения», — заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в два раза был увеличен минимальный размер суммы гранта — с 500 тыс. до 1 млн рублей. Также упрощены организационные требования, запущена круглосуточная горячая линия.

В результате в этом году участников конкурса стало больше на 15% по сравнению с прошлым годом.

Среди победителей конкурса — благотворительный фонд «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова», региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики», международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы», АНО «Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх» и АНО «Центр социокультурной анимации «Одухотворение».

Самый большой грант получил благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».

Ранее НСН сообщала, что около 800 НКО в Москве получили помещения для работы при поддержке властей.