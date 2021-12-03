Медведев принял участие в открытии памятника к 100-летию Кронштадтского восстания в Петербурге

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и помощник президента Владимир Мединский посетили торжественную церемонию открытия мемориала к 100-летию Кронштадтского восстания в Санкт-Петербурге в пятницу, 3 декабря.
Медведев принял участие в открытии памятника к 100-летию Кронштадтского восстания в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Невские новости».

Участие в мероприятии приняли губернатор города Александр Беглов, спикер законодательного собрания Александр Бельский, депутат Госдумы Андрей Картаполов, глава Кронштадтского района Олег Довганюк и местные жители.

«Мемориал, который мы сегодня открываем, имеет особую историю и особое значение для нашей страны. Он создан в память о жертвах Кронштадтского восстания. Об этих событиях десятилетиями было не принято говорить всю правду. События были покрыты завесой молчания, и историческую справедливость мы восстанавливаем спустя десятилетия. Мы отдаём жертвам Кронштадтского восстания долг нашей памяти и скорби…», — сказал, обращаясь к собравшимся, Дмитрий Медведев.

Идея посвятить погибшим морякам мемориал принадлежит Российскому военно-историческому обществу (РВИО). Памятник установили при поддержке правительства Петербурга.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в Карантинной бухте в Севастополе возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны.

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