Медведев принял участие в открытии памятника к 100-летию Кронштадтского восстания в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Невские новости».
Участие в мероприятии приняли губернатор города Александр Беглов, спикер законодательного собрания Александр Бельский, депутат Госдумы Андрей Картаполов, глава Кронштадтского района Олег Довганюк и местные жители.
«Мемориал, который мы сегодня открываем, имеет особую историю и особое значение для нашей страны. Он создан в память о жертвах Кронштадтского восстания. Об этих событиях десятилетиями было не принято говорить всю правду. События были покрыты завесой молчания, и историческую справедливость мы восстанавливаем спустя десятилетия. Мы отдаём жертвам Кронштадтского восстания долг нашей памяти и скорби…», — сказал, обращаясь к собравшимся, Дмитрий Медведев.
Идея посвятить погибшим морякам мемориал принадлежит Российскому военно-историческому обществу (РВИО). Памятник установили при поддержке правительства Петербурга.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в Карантинной бухте в Севастополе возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны.