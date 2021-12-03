В Удмуртии обсудили итоги пожароопасного периода 2021 года

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В Удмуртии прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В Удмуртии обсудили итоги пожароопасного периода 2021 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Участники встречи, в частности, обсудили итоги пожароопасного периода 2021 года.

Исполняющий обязанности замначальника регионального ГУ МЧС России Сергей Карабаев рассказал, что в республике зарегистрировали 2083 лесных возгорания, в результате которых погибли 97 человек.

«48,3% пожаров произошло в жилом секторе, в 47% случаев к трагедии привело неосторожное обращение с огнём», — также сообщил он.

Со своей стороны, зампред правительства Удмуртии Ильяс Ханнанов отметил, что на всех соцобъектах нужно усилить противопожарный режим, проводить профилактику возникновения пожаров, тренировки по пожарной эвакуации.

В июне глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.

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