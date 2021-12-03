Проректор РТУ МИРЭА Тарасов рассказал о волонтёрской деятельности в России

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Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов рассказал о волонтёрской деятельности в России.
Проректор РТУ МИРЭА Тарасов рассказал о волонтёрской деятельности в России
  • РИА Новости

«За последние десять лет волонтёров в России стало в 2,5 раза больше, сегодня их свыше 7 млн. У каждого своя мотивация: кто-то чувствует потребность делиться или хочет расширить социальные контакты, другие вдохновлены идеей помочь планете», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, студенты чаще набираются опыта или хотят стать частью яркого исторического события, к примеру, Олимпиады в Сочи, а состоявшиеся профессионалы заинтересованы в том, чтобы поделиться опытом.

Как отметил Тарасов, пандемия показала, что бывают ситуации, когда просто невозможно остаться в стороне.

«В одной только акции #МыВместе участвовало более 200 тыс. человек, которые помогали пожилым людям», — сказал он.

Проректор напомнил и о глобальном тренде на осознанность.

«Сегодняшнее поколение молодых людей — я это вижу и по своим студентам — мыслит другими категориями. Они не хотят стоять в стороне от глобальных проблем: изменения климата или сверхпотребления», — пояснил Тарасов.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».

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