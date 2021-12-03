В Тюмени новые правила для электросамокатов вступят в силу с 2022 года

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В Тюмени с нового года появятся «медленные зоны», в которых скорость движения электросамокатов не должна превышать скорость пешеходного потока.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на администрацию города.

Таким образом, в местах массового скопления людей — в парках, скверах, на набережной, а также в жилой зоне, подземных и надземных пешеходных переходах — максимальная допустимая скорость для данного вида транспорта не должна превышать 15 км/ч.

С весны 2022 года жители не смогут пользоваться электросамокатами на территории памятников истории и культуры, на пешеходных зонах, обозначенных соответствующими знаками, в местах массового скопления людей, где нет велосипедных дорожек или тротуаров шириной более 1,5 м.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН рассказал о перспективах использования электросамокатов.

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