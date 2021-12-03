Очевидец рассказал подробности с места инцидента со стрельбой в центре Москвы в ходе дорожного конфликта.

«Мы увидели, что выносят человека на носилках... У него было страдающее лицо, ему было больно, у него было много крови из руки», — рассказал РИА Новости очевидец по имени Адам.

По его словам, он не видел ни самого момента конфликта, ни стрельбы, только последствия — как таксиста уносили медики.

Инцидент произошёл на Большой Грузинской улице.

43-летний водитель Cadillac Escalade, как пишет Life.ru, рассказал, что остановился на дороге и тут же его спереди начало «поджимать» такси.

По его словам, машина двигалась задним ходом, опасно сближаясь с внедорожником, а водитель не реагировал на гудки.

Тогда владелец Cadillac вышел разобраться, в чём дело.

Разговор перешёл в драку. После этого водитель внедорожника достал травматический пистолет и выстрелил в таксиста.

Мужчину госпитализировали.

Ранее в столичной полиции подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта.