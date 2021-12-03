Президент России Владимир Путин дистанционно обратится к участникам съезда «Единой России» в субботу, 4 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент дистанционно обратится к участникам съезда», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин остаётся неформальным лидером ЕР и в курсе того, что происходит в партии.