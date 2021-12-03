В Подмосковье операторы Системы-112 обработали более 10 млн вызовов

Свыше 10 млн вызовов приняли операторы Системы-112 Московской области в 2021 году.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр экстренной службы.

Там отметили, что главной целью службы является своевременная помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации. За день сервис принимает около 30 тыс. вызовов.

Как уточняется, большая часть звонков обычно приходится на вызов скорой помощи (более 3,5 млн) и полиции (около 1 млн).

При этом 117 тыс. звонков были адресованы МЧС.

Ранее НСН сообщала, что операторы Системы-112 приняли около 4 млн экстренных вызовов в Москве с начала 2021 года.