В Подмосковье операторы Системы-112 обработали более 10 млн вызовов

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Свыше 10 млн вызовов приняли операторы Системы-112 Московской области в 2021 году.
В Подмосковье операторы Системы-112 обработали более 10 млн вызовов
  • РИА Новости

Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр экстренной службы.

Там отметили, что главной целью службы является своевременная помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации. За день сервис принимает около 30 тыс. вызовов.

Как уточняется, большая часть звонков обычно приходится на вызов скорой помощи (более 3,5 млн) и полиции (около 1 млн).

При этом 117 тыс. звонков были адресованы МЧС.

Ранее НСН сообщала, что операторы Системы-112 приняли около 4 млн экстренных вызовов в Москве с начала 2021 года.

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