Dagens Nyheter: появление омикрон-штамма напомнило миру о вакцинном неравенстве

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Африка, где полностью от коронавируса привито менее 7% населения, очень рискует стать своего рода теплицей, где вирус сможет мутировать в новые, более заразные, варианты.
Dagens Nyheter: появление омикрон-штамма напомнило миру о вакцинном неравенстве
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом пишет Dagens Nyheter.

В статье отмечается, что вирус невозможно «запереть» в отдельном регионе, но тем не менее почти 70 стран в Европе, Азии и Северной Америке отменили авиарейсы из Южной Африки.

Таким образом, считает автор статьи, пандемия обнажила очередную пропасть — между богатым Севером и бедным Югом.

Автор отмечает, что «богатые страны действуют недальновидно не в первый раз, опираясь лишь на собственные интересы».

В материале подчёркивается, что ещё год назад, когда началось распределение вакцин, самые благополучные страны тогда сразу заполучили себе почти все вакцины, а остальному миру пришлось подождать.

Многие надеялись на COVAX — международный проект сотрудничества по вакцинам, призванный уравнять доступ к ним.

Однако богатые страны так и не выполнили свои обещания: США на сегодняшний день выслали всего 22% обещанных доз в бедные страны, ЕС — лишь 15%.

Подробнее — в материале Ино ТВ.

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