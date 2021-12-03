Исследование показало, как транспортные привычки россиян изменились за время пандемии
- Pixabay
Об этом пишет Life.ru.
«Согласно результатам исследования, изменились и другие транспортные привычки россиян: 38% опрошенных признались, что стали меньше доверять общественному транспорту и реже выбирать его в качестве средства передвижения, 29% стараются по возможности ограничить использование любых видов транспорта. Чуть более четверти респондентов также отметили, что после наступления пандемии они стали более настроены на то, чтобы самим водить автомобиль», — отмечают авторы исследования.
Ранее депутат санкт-петербургского законодательного собрания Юрий Боков в беседе с Nation News оценил перспективы развития каршеринга и электронного транспорта в Санкт-Петербурге.