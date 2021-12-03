Специалист по кибербезопасности Кравцов рассказал, как мошенники используют соцсети

Руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов рассказал, как мошенники используют чужую личную информацию из социальных сетей в своих целях.

«Самый простой приём — это просмотр того, чем вы интересуетесь. После чего мошенники выберут схему, на которую вы с большей вероятностью попадётесь. Если вы, например, любите автомобили и где-то разместили объявление о покупке машины, вполне вероятно, вам поступит «выгодное» предложение с хорошей скидкой. Второй приём — это реклама, также направленная на конкретных пользователей и учитывающая круг их интересов, возраст и пол», — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Кравцов напомнил, что самый простой способ защититься от мошенников — размещать о себе минимум сведений в интернете.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.