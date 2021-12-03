В Якутии организована проверка по факту отравления угарным газом десяти человек

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По поручению прокуратуры Якутии прокуратура Намского района организовала проверку по факту отравления угарным газом в ночь с 2 на 3 декабря в селе Булус десяти человек, в том числе шести несовершеннолетних.
В Якутии организована проверка по факту отравления угарным газом десяти человек
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Отмечается, что «предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключён бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом».

«В настоящее время все десять человек находятся в учреждении здравоохранения и проходят соответствующее лечение», — говорится в сообщении.

В июле сообщалось, что в административном центре Ингушетии Магасе семья из пяти человек отравилась угарным газом. 

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