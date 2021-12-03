В Якутии организована проверка по факту отравления угарным газом десяти человек
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
Отмечается, что «предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключён бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом».
«В настоящее время все десять человек находятся в учреждении здравоохранения и проходят соответствующее лечение», — говорится в сообщении.
В июле сообщалось, что в административном центре Ингушетии Магасе семья из пяти человек отравилась угарным газом.