В прокуратуре сообщили о проверке информации о загрязнении воздуха в Киселёвске
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На сайте ведомства сообщается, что по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе с привлечением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора.
Истребованы сведения и документы у угледобывающих предприятий города, сведения о результатах социально-гигиенического мониторинга для определения потенциальных источников негативного воздействия на атмосферный воздух.
В прокуратуре добавили, что во время проверки будет дана оценка полноты и эффективности принятых надзорными органами мер.