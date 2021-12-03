В прокуратуре сообщили о проверке информации о загрязнении воздуха в Киселёвске

В прокуратуре Кемеровской области сообщили, что новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о загрязнении воздуха в Киселёвске.

На сайте ведомства сообщается, что по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха, в том числе с привлечением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Истребованы сведения и документы у угледобывающих предприятий города, сведения о результатах социально-гигиенического мониторинга для определения потенциальных источников негативного воздействия на атмосферный воздух.

В прокуратуре добавили, что во время проверки будет дана оценка полноты и эффективности принятых надзорными органами мер.