В Забайкалье возбудили дело о мошенничестве при строительстве объектов БАМа

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Следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,5 млн рублей при строительстве объектов Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По материалам проверки Читинской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при приёмке и оплате работ в ходе строительства объектов БАМа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, установлено, что заказчиком приняты и оплачены работы по монтажу и демонтажу пакетных пролетных строений, сооружению водопропускной трубы, устройству временной подъездной автодороги, которые фактически на объекте не проводились.

В результате подписания актов, содержащих недостоверные сведения, на счёт подрядчика ООО «Управляющая компания БамСтройМеханизация» перечислены денежные средства в размере свыше 3,5 млн. рублей.

В августе министр обороны Сергей Шойгу дал старт реконструкции северо-восточной хорды Байкало-Амурской магистрали.

Подробнее — в материале RT.

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