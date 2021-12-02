В Адыгее рассказали о программе расселения из аварийного жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Программа реализуется с участием средств финансовой поддержки Фонда ЖКХ.
«Программа предусматривает расселение 29 аварийных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. м, в которых проживают 425 человек», — заявил начальник управления ЖКХ Минстроя Адыгеи Руслан Нибо.
По его словам, общая стоимость мероприятий программы составляет 288,43 млн рублей.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья.