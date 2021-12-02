В Адыгее рассказали о программе расселения из аварийного жилья

В Адыгее рассказали о региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру». Программа реализуется с участием средств финансовой поддержки Фонда ЖКХ. «Программа предусматривает расселение 29 аварийных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. м, в которых проживают 425 человек», — заявил начальник управления ЖКХ Минстроя Адыгеи Руслан Нибо. По его словам, общая стоимость мероприятий программы составляет 288,43 млн рублей. Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья.