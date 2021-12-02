В Волгоградской области подросток наехал на полицейского

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Сотрудники полиции в Волгоградской области применили табельное оружие для задержания 16-летнего подростка за рулём автомобиля, который допустил наезд на полицейского.

«На улице Пушкина города Волжский сотрудники ДПС заметили автомашину, у которой были тонированы все стёкла, включая лобовое. Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование. Стремясь уйти от погони, правонарушитель совершал рискованные манёвры, создавая своими действиями угрозу для жизни и здоровья граждан», — приводит ТАСС слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Она отметила, что инспектором ДПС было принято решение применить для остановки табельное оружие — были произведены предупредительные выстрелы в воздух, затем сотрудникам пришлось стрелять по колёсам, однако водитель продолжал движение и совершил наезд на сотрудника полиции.

Подросток покинул автомобиль только после того, как допустил столкновение со служебной машиной, пытался бежать, но был задержан.

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