В Удмуртии рассказали о работе по расселению из аварийного жилья в 2021 году

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В Удмуртии рассказали о реализации региональной программы по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В 2021 году 800 жителей республики поменяли место жительства.
В Удмуртии рассказали о работе по расселению из аварийного жилья в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

За два года в республике расселили 20 тыс. кв. м ветхого жилья. Жилищные условия смогли улучшить 1330 человек.

«План текущего года — расселить 16 тыс. кв. м аварийного жилья, переселить 910 человек. На сегодня расселено 10 тыс. кв. м, переселены 800 человек. Для увеличения темпов переселения из бюджета Удмуртии выделено дополнительно 215 млн рублей», — заявила замминистра строительства, ЖКХ и энергетики региона Ольга Дубовцева.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья.

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