В Удмуртии рассказали о работе по расселению из аварийного жилья в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
За два года в республике расселили 20 тыс. кв. м ветхого жилья. Жилищные условия смогли улучшить 1330 человек.
«План текущего года — расселить 16 тыс. кв. м аварийного жилья, переселить 910 человек. На сегодня расселено 10 тыс. кв. м, переселены 800 человек. Для увеличения темпов переселения из бюджета Удмуртии выделено дополнительно 215 млн рублей», — заявила замминистра строительства, ЖКХ и энергетики региона Ольга Дубовцева.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья.