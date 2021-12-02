Риелтор Сошников дал прогноз по рынку новостроек на 2022 год

Инвестор в недвижимость, риелтор Артём Сошников дал прогноз по рынку новостроек на 2022 год.

«На мой взгляд, ждать снижения цен на рынке новостроек не стоит. Для этого нет предпосылок», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, все те изменения, которые произошли на рынке в 2020—2021 годах, в том числе переход на эскроу-счета и рост стоимости стройматериалов, не позволяют застройщикам сокращать издержки.

«Единственное, что может повлиять на изменение цен, — это сокращение девелоперской маржинальности, на что вряд ли пойдут крупные игроки», — добавил Сошников.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News дала советы по рефинансированию ипотечных кредитов.