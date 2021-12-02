Власти Самарской области договорились о сотрудничестве с «Росатомом» в области цифровизации

Короткая ссылка
Первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева подписали соглашение о сотрудничестве.
Власти Самарской области договорились о сотрудничестве с «Росатомом» в области цифровизации
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

Срок действия документа — до 2024 года.

Приоритетное направление сотрудничества — внедрение цифровых решений для улучшения городской среды. Отдельным направлением станет внедрение цифровых технологий в социальную сферу региона.

Стороны также намерены совместно развивать новые производственные технологии, в том числе робототехнику, искусственный интеллект.

Как ожидается, на территории региона реализуют новые инвестиционные проекты цифровой направленности.

«Соглашение с госкорпорацией «Росатом» — это новый этап конструктивного сотрудничества нашего региона с одним из лидеров российской экономики. Документ открывает широкий спектр возможностей для внедрения в Самарской области передовых технологий Росатома в сфере цифровой экономики, бережливого производства и эффективного управления», — заявил Кудряшов.

Он выразил уверенность, что подписание соглашения обеспечит новый этап в научном и экономическом развитии региона.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 2022 год объявили Годом цифровизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить