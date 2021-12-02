Власти Самарской области договорились о сотрудничестве с «Росатомом» в области цифровизации
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- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
Срок действия документа — до 2024 года.
Приоритетное направление сотрудничества — внедрение цифровых решений для улучшения городской среды. Отдельным направлением станет внедрение цифровых технологий в социальную сферу региона.
Стороны также намерены совместно развивать новые производственные технологии, в том числе робототехнику, искусственный интеллект.
Как ожидается, на территории региона реализуют новые инвестиционные проекты цифровой направленности.
«Соглашение с госкорпорацией «Росатом» — это новый этап конструктивного сотрудничества нашего региона с одним из лидеров российской экономики. Документ открывает широкий спектр возможностей для внедрения в Самарской области передовых технологий Росатома в сфере цифровой экономики, бережливого производства и эффективного управления», — заявил Кудряшов.
Он выразил уверенность, что подписание соглашения обеспечит новый этап в научном и экономическом развитии региона.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 2022 год объявили Годом цифровизации.