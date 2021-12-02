Власти Самарской области договорились о сотрудничестве с «Росатомом» в области цифровизации

Первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает sova.info.

Срок действия документа — до 2024 года.

Приоритетное направление сотрудничества — внедрение цифровых решений для улучшения городской среды. Отдельным направлением станет внедрение цифровых технологий в социальную сферу региона.

Стороны также намерены совместно развивать новые производственные технологии, в том числе робототехнику, искусственный интеллект.

Как ожидается, на территории региона реализуют новые инвестиционные проекты цифровой направленности.

«Соглашение с госкорпорацией «Росатом» — это новый этап конструктивного сотрудничества нашего региона с одним из лидеров российской экономики. Документ открывает широкий спектр возможностей для внедрения в Самарской области передовых технологий Росатома в сфере цифровой экономики, бережливого производства и эффективного управления», — заявил Кудряшов.

Он выразил уверенность, что подписание соглашения обеспечит новый этап в научном и экономическом развитии региона.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 2022 год объявили Годом цифровизации.