ОНК: бывший схиигумен Сергий собирается обжаловать приговор и обустроить тюремный храм

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), приговорённый к трём с половиной годам лишения свободы, намерен обжаловать приговор. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов. По его словам, отлучённый от Русской православной церкви (РПЦ) Романов также заявил правозащитникам о желании обустроить православный храм, который планируют построить в СИЗО, где он содержится.

«Романов заявил, что вынесенный ему на днях приговор обжалует, поскольку вины не признаёт, а также сообщил, что в отношении него ведётся дело по обвинению в экстремистской деятельности, по которому он на основании ст. 51 Конституции показаний не даёт», — сказал Иванов.

Бывший схиигумен содержится в трёхместной камере с бывшими сотрудниками правоохранительных органов, так как сам служил в милиции.

На условия в СИЗО он не жалуется, хотя и говорит, что ему почти 67 лет, и три месяца провёл в тюремной больнице, где у него выявили ряд заболеваний и предложили операцию, но он от неё отказался. Претензии у него есть только к этапированию в суд — в автозаке тесно, там курят, и ему, некурящему, тяжело, а дорога занимает по несколько часов.

За время заключения Николай Романов один раз встретился с тюремным священником.

«Месяцев десять назад встретился в СИЗО со священником, один раз это было. Обсуждали обустройство тюремного храма, хочется оставить добрый след, и я попросил размеры иконостаса, жертвенника, паникадила, колоколов, всё это я бы мог со своими духовными чадами передать храму», — привёл слова Романова правозащитник.

Бывший священник посетовал, что требуемых размеров так и не получил.

«Он, кстати, извержения из сана и отлучения не признаёт и настаивает на том, чтобы к нему обращались «отец Сергий», — отметил собеседник RT.

В РПЦ, комментируя инициативу бывшего схиигумена по обустройству тюремного храма, пояснили, что по данному вопросу ему следует обратиться к администрации СИЗО, священнику, который будет окормлять храм, или к главе синодального отдела по тюремному служению.

«Канонических запретов на принятие в дар от отлучённого от церкви храмовой утвари нет, известны случаи, когда властители мусульманских стран возводили православные храмы и передавали их церкви. Но я бы посоветовал Николаю Романову покаяться сначала и покаянием искупить зло, которое он причинил», — сказал RT заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года.

Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

В сентябре того же года стало известно, что схимонах Сергий отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана.

30 ноября 2021 года суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы.