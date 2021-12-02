В РСТ перечислили самые популярные зарубежные направления у россиян

Почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько перечислил самые популярные у россиян зарубежные направления.

«Наиболее массовыми и наиболее востребованными направлениями остаются Египет (это самое массовое зимнее направление), Турция, Эмираты», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также популярностью пользуются Мальдивы.

Кроме того, Шпилько посоветовал обратить внимание на отечественные санатории, особенно тем, кто переболел COVID-19.

«Я бы в первую очередь обратил внимание на услуги наших санаториев, потому что, если вы переболели, программа реабилитации чрезвычайно необходима», — сказал эксперт.

Ранее председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об изменениях в туристической сфере в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.