Нижегородская область получит 960 млн рублей в 2022 году на ликвидацию свалок
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Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.
По словам губернатора, по объёму привлекаемых средств область вошла в тройку лидеров.
Никитин и глава Российского экологического оператора Денис Буцаев провели рабочую встречу в Москве.
В ходе встречи обсуждалось развитие системы обращения с ТКО на территории Нижегородской области. Как отметил глава региона, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО составляет почти 80%.
«Президентом России определены масштабные задачи в сфере обращения с отходами. Одним из важных условий их достижения является привлечение в отрасль инвесторов и реализация инвестиционных программ», — отметил, в частности, Никитин.
Также в ходе встречи обсуждалась реализация федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Как ранее сообщал телеканал «360», глава Российского экологического оператора и губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудили строительство экотехнопарка на территории региона.