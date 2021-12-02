Нижегородская область получит 960 млн рублей в 2022 году на ликвидацию свалок

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион получит 960 млн рублей из федерального бюджета в 2022 году на ликвидацию свалок.
Нижегородская область получит 960 млн рублей в 2022 году на ликвидацию свалок
  • © Пресс-служба Нижегородской области

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

По словам губернатора, по объёму привлекаемых средств область вошла в тройку лидеров.

Никитин и глава Российского экологического оператора Денис Буцаев провели рабочую встречу в Москве.

В ходе встречи обсуждалось развитие системы обращения с ТКО на территории Нижегородской области. Как отметил глава региона, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку) в общей массе образованных ТКО составляет почти 80%.

«Президентом России определены масштабные задачи в сфере обращения с отходами. Одним из важных условий их достижения является привлечение в отрасль инвесторов и реализация инвестиционных программ», — отметил, в частности, Никитин.

Также в ходе встречи обсуждалась реализация федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Как ранее сообщал телеканал «360», глава Российского экологического оператора и губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудили строительство экотехнопарка на территории региона.

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