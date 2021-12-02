Красногорск принял более 800 тысяч туристов в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Комитет по туризму.
Среди самых популярных достопримечательностей — музей-усадьба «Архангельское», которую посетили более 550 тыс. гостей.
Также интерес вызывает Музей техники Вадима Задорожного, где представлена раритетная техника.
В целом в 2021 году в Подмосковье побывали не менее 11 млн туристов.
Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU рассказал о российских направлениях, способных заменить европейские.