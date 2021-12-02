Красногорск принял более 800 тысяч туристов в 2021 году

Подмосковный Красногорск принял более 800 тыс. туристов с начала 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Комитет по туризму.

Среди самых популярных достопримечательностей — музей-усадьба «Архангельское», которую посетили более 550 тыс. гостей.

Также интерес вызывает Музей техники Вадима Задорожного, где представлена раритетная техника.

В целом в 2021 году в Подмосковье побывали не менее 11 млн туристов.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU рассказал о российских направлениях, способных заменить европейские.