Космонавты МКС призвали российских студентов участвовать в олимпиаде «Я — профессионал»

Космонавты МКС Пётр Дубров и Антон Шкаплеров призвали студентов не упускать возможности принять участие во всероссийской олимпиаде «Я — профессионал» — одном из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования, сообщает интернет-газета «Взгляд».

«Сейчас вы проживаете удивительную студенческую пору, в которую перед вами открыты все двери. При желании и упорстве вам могут покориться любые возможности — хоть на Земле, хоть в космосе», — приводятся слова Шкаплерова в пресс-релизе.

Космонавты также напомнили, что среди 72 различных направлений на олимпиаде есть и «Освоение космоса», участие в котором может стать уникальным шансом прикоснуться к мечте для будущих исследователей, инженеров-конструкторов, космонавтов.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», Севастопольский государственный университет стал абсолютным чемпионом международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21».