Опрос: 57% россиян хотели бы повысить свой уровень киберграмотности
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
В ходе исследования были опрошены 1,6 тыс. человек.
Опрос также показал, что большинство граждан затрудняются с поиском информации о том, как обезопасить себя в сети: 73% россиян испытывают информационный дефицит в этой сфере.
В основном кибербезопасностью интересуются россияне в возрасте до 34 лет (68%). Люди от 60 лет (42%) уделяют этому гораздо меньше внимания.
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