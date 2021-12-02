Опрос: 57% россиян хотели бы повысить свой уровень киберграмотности

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В пресс-релизе аналитического центра НАФИ говорится, что более половины россиян (57%) хотели бы узнать, как лучше защититься от цифровых угроз и развить навыки безопасного использования цифровых устройств и технологий.
Опрос: 57% россиян хотели бы повысить свой уровень киберграмотности
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В ходе исследования были опрошены 1,6 тыс. человек.

Опрос также показал, что большинство граждан затрудняются с поиском информации о том, как обезопасить себя в сети: 73% россиян испытывают информационный дефицит в этой сфере.

В основном кибербезопасностью интересуются россияне в возрасте до 34 лет (68%). Люди от 60 лет (42%) уделяют этому гораздо меньше внимания.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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