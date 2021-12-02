На Кубани перезахоронят останки 46 солдат — участников Великой Отечественной войны

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В Краснодарском крае на мемориале аллеи славы Абинска 3 декабря перезахоронят останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
На Кубани перезахоронят останки 46 солдат — участников Великой Отечественной войны
  • ©пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщает «Кубань 24».

Всего за 2021 год в 11 муниципалитетах края добровольцы провели 82 поисковые экспедиции. Они обнаружили останки 337 советских воинов, установили имена девяти погибших, провели восемь торжественных церемоний захоронения.

День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря в память о погибших российских и советских воинах.

Как ранее сообщал телеканал ОТР, в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямском.

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