Жители Подмосковья смогут оформить загранпаспорта нового образца в 43 МФЦ

Жители Московской области смогут оформить загранпаспорта нового образца в специальных кабинах, установленных в 43 МФЦ.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что речь идёт о криптобиокабинах, в которых можно сдать биометрические данные и сфотографироваться.

«Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца — на пять лет, а для загранпаспорта нового поколения требовалось посещать МВД, чтобы сдать биометрию», — уточнила Надежда Куртяник.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.