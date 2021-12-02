Жители Подмосковья смогут оформить загранпаспорта нового образца в 43 МФЦ
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Об этом сообщает телеканал «360».
Министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что речь идёт о криптобиокабинах, в которых можно сдать биометрические данные и сфотографироваться.
«Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца — на пять лет, а для загранпаспорта нового поколения требовалось посещать МВД, чтобы сдать биометрию», — уточнила Надежда Куртяник.
Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.