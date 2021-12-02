Собянин утвердил проект реконструкции газопровода в Москве

Столичные власти приняли решение о реконструкции газопровода среднего давления на проспекте Мира. План работ утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Соответствующее постановление опубликовано на портале мэра и правительства города, пишет «Москва 24».

«Утвердить проект планировки территории линейного объекта — реконструкции газопровода среднего давления по адресу: проспект Мира, владение 211», — говорится в документе.

Отмечается, что территория площадью 5,32 га, подлежащая реконструкции, расположена в Ярославском районе, Свиблове и Ростокине.

Как ранее сообщала НСН, Москва предоставила 344 участка для строительства дорог с начала 2021 года.