Собянин утвердил проект реконструкции газопровода в Москве
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Соответствующее постановление опубликовано на портале мэра и правительства города, пишет «Москва 24».
«Утвердить проект планировки территории линейного объекта — реконструкции газопровода среднего давления по адресу: проспект Мира, владение 211», — говорится в документе.
Отмечается, что территория площадью 5,32 га, подлежащая реконструкции, расположена в Ярославском районе, Свиблове и Ростокине.
Как ранее сообщала НСН, Москва предоставила 344 участка для строительства дорог с начала 2021 года.