Аэропорт Байкал в Улан-Удэ принял 500 тысяч пассажиров в 2021 году

Аэропорт Байкал в Улан-Удэ (Бурятия) обслужил 500 тыс. пассажиров в 2021 году.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Отмечается, что полумиллионной пассажирке сотрудники воздушной гавани вручили цветы и годовой проход в VIP-зал.

«Полумиллионный пассажир — важный показатель для аэропорта. Это говорит ещё раз о востребованности аэропорта и авиаперелётов», — сказали в пресс-службе аэропорта.

В то же время стало известно, что за ноябрь этого года услугами аэропорта в Мурманске воспользовались около 100 тыс. пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, число путешественников выросло на 24%, пишет Nord-News.

При этом уточняется, что за год аэропорт столицы Заполярья обслужил 1 244 399 человек — на 33% больше, чем в 2019 году.

Ранее «Крыминформ» передавало, что пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в истории достиг показателя 6 млн.