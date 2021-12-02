Бочкарёв: Северо-Восточная хорда в Москве построена на 82%

Общая строительная готовность Северо-Восточной хорды в Москве составляет 82%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Завершение строительства хордовых магистралей по-прежнему остаётся приоритетной задачей Строительного комплекса Москвы. На сегодняшний день на Северо-Восточной хорде уже возведены 8 из 11 участков общей протяжённостью дорог 98,6 км», — отметил он.

По его словам, это в том числе 63 эстакады, один тоннель, три моста, пять путепроводов и 15 пешеходных переходов.

Как отметил Бочкарёв, в настоящее время идёт строительство двух участков — от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе.

«Также проектируется участок с мостом через реку Пехорка для соединения Северо-Восточной хорды с автомобильной дорогой «Москва — Нижний Новгород — Казань» общей протяжённостью дорог порядка 25 км, который планируется построить до конца 2023 года», — сообщил заммэра.

В четверг, 2 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды от станции МЦК «Ботанический сад» до Сельскохозяйственной улицы.

«Построен ещё один участок Северо-Восточной хорды, сложный. 1,5 км эта эстакада, гигантская, которая ещё продвинула Северо-Восточную хорду к завершению этого проекта. Осталось где-то полгода для того, чтобы завершить полностью строительство Северо-Восточной хорды и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской», — сказал Собянин.

Он отметил, что в результате столица получит возможность проезда от МКАД до МКАД минуя центр.