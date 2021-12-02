Нижегородскую область посетили около 1 млн туристов в 2021 году

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В департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области заявили, что в период с января по октябрь 2021 года регион посетили более 953 тыс. туристов.
Нижегородскую область посетили около 1 млн туристов в 2021 году
  • Pixabay

Как пишет ИА «Время Н», это на 55% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Согласно данным мониторинга ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр», наибольшее количество туристов прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Самарской, Кировской, Свердловской областей, а также из республик Мордовия, Марий Эл, Татарстан и Чувашии.

Также область посетили туристы из Германии, Франции, Италии, Китая и Белоруссии.

Ранее президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев в беседе с URA.RU рассказал о российских направлениях, способных заменить европейские.

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