Автомобилистов предупредили о 10-балльных пробках в Москве

Сотрудник информационного центра столичного транспортного комплекса Лада Гамидова предупредила, что вечером в четверг, 2 декабря, в Москве ожидаются 9—10-балльные пробки.

«В Москве местами продолжается снег, на дорогах очень скользко. По возможности мы просим пользоваться городским транспортом — так коммунальные службы смогут быстрее очистить город. Мы увеличили количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях. Вечером ожидаются пробки до 9—10 баллов», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал рекомендации водителям в преддверии зимнего сезона.