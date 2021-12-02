Автомобилистов предупредили о 10-балльных пробках в Москве
- РИА Новости
«В Москве местами продолжается снег, на дорогах очень скользко. По возможности мы просим пользоваться городским транспортом — так коммунальные службы смогут быстрее очистить город. Мы увеличили количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях. Вечером ожидаются пробки до 9—10 баллов», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал рекомендации водителям в преддверии зимнего сезона.