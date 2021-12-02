Автомобилистов предупредили о 10-балльных пробках в Москве

Короткая ссылка
Сотрудник информационного центра столичного транспортного комплекса Лада Гамидова предупредила, что вечером в четверг, 2 декабря, в Москве ожидаются 9—10-балльные пробки.
Автомобилистов предупредили о 10-балльных пробках в Москве
  • РИА Новости

«В Москве местами продолжается снег, на дорогах очень скользко. По возможности мы просим пользоваться городским транспортом — так коммунальные службы смогут быстрее очистить город. Мы увеличили количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях. Вечером ожидаются пробки до 9—10 баллов», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал рекомендации водителям в преддверии зимнего сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить