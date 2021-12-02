В Москве стартовал финал Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!»

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В Москве 1 декабря стартовал национальный финал Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В Москве стартовал финал Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!»
  • © "Россия — страна возможностей"

Как пишет Life.ru, в финал вышли 160 человек из 42 регионов России.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владимир Мау, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, а также директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель кубка Вячеслав Шоптенко.

«Кубок «Управляй!» — это очень важный проект, направленный на усиление практических навыков студентов и создание возможностей для самореализации молодёжи», — отметил Мау.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что полуфиналисты и финалисты первого и второго сезонов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» награждены поездками по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

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