В Подмосковье рассказали о перспективах сотрудничества с ОАЭ

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В Московской области рассказали о перспективах сотрудничества с ОАЭ.
В Подмосковье рассказали о перспективах сотрудничества с ОАЭ
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером поприветствовал делегацию и заявил, что Подмосковье заинтересовано в сотрудничестве в разных сферах.

«Последнее время активное сотрудничество: только что прошла выставка, буквально на днях, я знаю, будет большая делегация России также представлена в ОАЭ. Мы, со своей стороны, рады вас видеть, готовы сотрудничать, обсуждать различные проекты, инвестиции, конечно», — сказал Воробьёв.

При этом Мухаммед Ахмед аль-Джабер отметил, что у Подмосковья и ОАЭ есть все возможности для сотрудничества.

Ранее kp.ru сообщал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем.

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