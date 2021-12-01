Объём платных услуг образовательных организаций в Москве вырос до 132,8 млрд рублей с начала года

Объём платных услуг образовательных организаций в Москве вырос до 132,8 млрд рублей в январе — сентябре 2021 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Более 82% выручки пришлось на крупные и средние организации, которые показали рост более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

«Работающие в сфере образования организации перечислили в бюджет 52,9 млрд рублей налогов. В частности, поступления налога на прибыль составили 2,2 млрд рублей — на четверть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, поступления налога на доходы физлиц от образовательных организаций выросли на 7,6% и составили 37,5 млрд рублей.

Основными плательщиками налога на прибыль стали организации профессионального образования — на них пришлось 92% от общего объёма поступлений.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о расширении функционала МЭШ.