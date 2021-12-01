В челябинском вузе продлили режим дистанционного обучения
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.
«До 18 декабря текущего года в ЮУрГГПУ продлено дистанционное обучение. Рассматривается возможность последующей пролонгации», — сказали в университете.
В пресс-службе отметили, что в вузе проводится информационная работа со студентами по вопросам профилактики COVID-19. Более половины студентов дневного отделения уже сделали прививку.
В главном корпусе вуза работает выездная прививочная бригада.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.