В челябинском вузе продлили режим дистанционного обучения

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) Челябинской области приняли решение продлить режим дистанционного обучения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«До 18 декабря текущего года в ЮУрГГПУ продлено дистанционное обучение. Рассматривается возможность последующей пролонгации», — сказали в университете.

В пресс-службе отметили, что в вузе проводится информационная работа со студентами по вопросам профилактики COVID-19. Более половины студентов дневного отделения уже сделали прививку.

В главном корпусе вуза работает выездная прививочная бригада.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.