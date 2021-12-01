В Казани задержали подозреваемых в хищении средств у пенсионеров из Москвы

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В Казани задержали двух подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров из Москвы.
В Казани задержали подозреваемых в хищении средств у пенсионеров из Москвы
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на столичное управление МВД России.

По предварительным данным, злоумышленники звонили пожилым жителям района Коньково и представлялись их близкими родственниками или знакомыми, после чего просили одолжить деньги. Пенсионеры передавали свои сбережения курьерам, которые не знали, что помогают мошенникам.

Пострадали шесть человек. Общая сумма похищенного превышает 700 тыс. рублей. В двух случаях потерю средств удалось предотвратить благодаря бдительности курьеров: они вернули деньги пенсионерам и обратились в полицию.

Заведено шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство. Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области обезвредили 13 участников ОПГ, подозреваемых в телефонном мошенничестве.

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