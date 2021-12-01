В Сочи задержали мужчину, находившегося в розыске с 1999 года

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В Сочи задержали мужчину, который находился в розыске с 1999 года.
В Сочи задержали мужчину, находившегося в розыске с 1999 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«22 года назад уроженец города Кириши Ленинградской области, находясь при исполнении, дважды нарушил закон, совершив преступления, связанные с мошенничеством и сбытом наркотических веществ», — заявили в ведомстве.

После завершения предварительного следствия в 1999 году мужчину освободили под залог. В результате подозреваемый скрылся.

В сентябре 2008 года Киришский городской суд заочно осудил мужчину по статьям «мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «нелегальные покупка, хранение или перевозка наркотических веществ в особо крупном размере».

По имеющимся данным, мужчина скрывался сначала в Абхазии, а затем на территории Краснодарского края.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.

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