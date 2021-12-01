В Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща»

В Москве утвердили проект благоустройства территории у станции «Марьина Роща» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2).

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Планируется привести в порядок участок вдоль 8-го проезда Марьиной Рощи площадью 37,61 га.

Строящаяся станция находится в районе пересечения Шереметьевской улицы с 7-м проездом Марьиной Рощи и улицей Веткина. Там будет организована пересадка на одноимённые станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро, а в перспективе — на поезда МЦД-4.

Строительство станции должно быть завершено в 2022 году.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Новомосковская».