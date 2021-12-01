В Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща»

Короткая ссылка
В Москве утвердили проект благоустройства территории у станции «Марьина Роща» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2).
В Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща»
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Планируется привести в порядок участок вдоль 8-го проезда Марьиной Рощи площадью 37,61 га.

Строящаяся станция находится в районе пересечения Шереметьевской улицы с 7-м проездом Марьиной Рощи и улицей Веткина. Там будет организована пересадка на одноимённые станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро, а в перспективе — на поезда МЦД-4.

Строительство станции должно быть завершено в 2022 году.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Новомосковская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить