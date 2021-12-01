В Москве ввели в эксплуатацию 75 объектов социальной инфраструктуры с начала года

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В Москве ввели в эксплуатацию 75 объектов социальной инфраструктуры с начала 2021 года.
В Москве ввели в эксплуатацию 75 объектов социальной инфраструктуры с начала года
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

«При этом 60% из них возвели инвесторы», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, девелоперы вносят существенный вклад в развитие социальной инфраструктуры.

«С начала года в Москве введено более 1,6 млн кв. метров недвижимости коммерческого назначения, что способствует комплексному развитию столичных районов и созданию дополнительных рабочих мест в разных точках города», — цитирует Бочкарёва информационный центр правительства Москвы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Нижегородском районе столицы, на территории бывшей промышленной зоны Грайвороново, построят индустриальный квартал.

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