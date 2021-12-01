Власти Подмосковья рассказали подробности о работе новогодних ярмарок

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала подробности о работе новогодних ярмарок.

«Мы приняли решение в этом году в каждом муниципалитете открыть свою маленькую рождественскую, новогоднюю ярмарку. И уже сегодня откроется 61 ярмарка. Все они будут оформлены по единому стандарту, и там будет только наша подмосковная продукция. Поэтому милости просим», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, 6 — 8 января в Истре будет работать ярмарка «Азбука Рождества», мини-аналог фестиваля «Сыр! Пир! Мир!», который проводится летом.

«Люди немножечко замёрзнут, перекусят, а после — обязательно в музей или монастырь», — добавила Виртуозова.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» состоится свыше 500 мероприятий.