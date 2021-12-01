Шойгу: лётчики ВС полностью выполнили все задачи на 2021 год
- AP
«В прошедшем учебном году военная авиация в полном объёме и на высоком уровне выполнила все поставленные задачи. В ходе боевой подготовки активно осваивались современная авиатехника и авиационные средства поражения, что в значительной мере способствовало росту квалификации и профессиональной выучки наших специалистов», — приводит РИА Новости слова Шойгу.
Он отметил, что прежде всего это касается совместного стратегического учения «Запад-2021».
Ранее сообщалось, что Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах страны.