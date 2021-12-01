Шойгу: лётчики ВС полностью выполнили все задачи на 2021 год

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что лётчики и авиационные специалисты Вооружённых сил России в полном объёме выполнили все задачи, которые были поставлены им в 2021 году.
Шойгу: лётчики ВС полностью выполнили все задачи на 2021 год
  • AP

«В прошедшем учебном году военная авиация в полном объёме и на высоком уровне выполнила все поставленные задачи. В ходе боевой подготовки активно осваивались современная авиатехника и авиационные средства поражения, что в значительной мере способствовало росту квалификации и профессиональной выучки наших специалистов», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что прежде всего это касается совместного стратегического учения «Запад-2021».

Ранее сообщалось, что Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах страны.

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