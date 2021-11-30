В Орловской области ветром повалило посаженный Тургеневым 198-летний дуб

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В Орловской области сильный ветер вырвал с корнем дуб, посаженный Иваном Тургеневым 198 лет назад. Дерево долгое время являлось реликвией музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

В партерной части музея-заповедника под порывами ураганного ветра, достигавшего 30 м/с, погибли несколько старых елей, ясеней и берёз, также немало потерь в старинной липовой аллее, а «настоящей трагедией стало падение Тургеневского дуба», сообщили в музее.

Там уточнили, что шквал ветра «буквально вырвал 30-метровое дерево из земли».

«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира», — сказал директор музея-заповедника Сергей Ступин.

198-летний Тургеневский дуб был внесён в Реестр старовозрастных деревьев, в 2021 году его признали главным деревом страны.

В феврале 2022-го дуб должен был участвовать в конкурсе «Европейское дерево года».

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