В Подмосковье откроют более 260 ёлочных базаров

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В Московской области откроют более 260 ёлочных базаров в 2021 году.
В Подмосковье откроют более 260 ёлочных базаров
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Любимов

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Вознесенского.

«Открытие первого в этом году ёлочного базара планируется 2 декабря в Балашихе, а основная масса базаров откроется в Подмосковье к 20 декабря и будет работать до 10 января», — сказал он.

По его словам, в прошлом году было реализовано 160 тыс. ёлок и в этом планируется продать не меньше.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице установят инсталляцию в виде светящихся полярных медведей.

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