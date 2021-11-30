НБКИ: средний размер автокредита в России достиг 1,22 млн рублей в октябре
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В Москве средний чек автокредита достиг 1,83 млн рублей, что стало максимальным показателем среди 30 регионов — лидеров по объёмам автокредитования.
Далее следуют Московская область (1,53 млн рублей), Санкт-Петербург (1,44 млн), Ленинградская область (1,32 млн) и Краснодарский край (1,3 млн).
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