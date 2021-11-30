НБКИ: средний размер автокредита в России достиг 1,22 млн рублей в октябре

Средний размер выданных кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей в России в октябре 2021 года достиг 1,22 млн рублей, что на 0,2% больше по сравнению с сентябрём 2021 года и на 40% больше по сравнению с октябрём 2020 года.

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РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В Москве средний чек автокредита достиг 1,83 млн рублей, что стало максимальным показателем среди 30 регионов — лидеров по объёмам автокредитования. Далее следуют Московская область (1,53 млн рублей), Санкт-Петербург (1,44 млн), Ленинградская область (1,32 млн) и Краснодарский край (1,3 млн). Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал, как установить реальный пробег подержанной машины.