НБКИ: средний размер автокредита в России достиг 1,22 млн рублей в октябре

Короткая ссылка
Средний размер выданных кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей в России в октябре 2021 года достиг 1,22 млн рублей, что на 0,2% больше по сравнению с сентябрём 2021 года и на 40% больше по сравнению с октябрём 2020 года.
НБКИ: средний размер автокредита в России достиг 1,22 млн рублей в октябре
  • © Николай Хижня
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В Москве средний чек автокредита достиг 1,83 млн рублей, что стало максимальным показателем среди 30 регионов — лидеров по объёмам автокредитования.

Далее следуют Московская область (1,53 млн рублей), Санкт-Петербург (1,44 млн), Ленинградская область (1,32 млн) и Краснодарский край (1,3 млн).

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал, как установить реальный пробег подержанной машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить