Число поездов «Москва-2020» в столичном метро выросло до 85

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Число поездов «Москва-2020» в столичном метрополитене выросло до 85.
Число поездов «Москва-2020» в столичном метро выросло до 85
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Тестирование всех систем на заводе производителя по более чем 100 параметрам; дополнительная проверка в депо; контрольная обкатка на линии — поезд должен проехать 300 км без пассажиров и без замечаний», — отметили в ведомстве.

Если на каком-то этапе выявляются дефекты, их устраняют, а все процедуры проверки в депо начинаются заново.

Со своей стороны, заммэра, руководитель Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что разработан единый регламент для приёма всего подвижного состава московского транспорта.

«Сейчас такую проверку прошёл 85-й состав «Москва-2020» — он уже перевозит пассажиров Калужско-Рижской линии», — сообщил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Новомосковская».

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