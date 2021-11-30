Число поездов «Москва-2020» в столичном метро выросло до 85
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Тестирование всех систем на заводе производителя по более чем 100 параметрам; дополнительная проверка в депо; контрольная обкатка на линии — поезд должен проехать 300 км без пассажиров и без замечаний», — отметили в ведомстве.
Если на каком-то этапе выявляются дефекты, их устраняют, а все процедуры проверки в депо начинаются заново.
Со своей стороны, заммэра, руководитель Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что разработан единый регламент для приёма всего подвижного состава московского транспорта.
«Сейчас такую проверку прошёл 85-й состав «Москва-2020» — он уже перевозит пассажиров Калужско-Рижской линии», — сообщил он.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Новомосковская».