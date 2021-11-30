В Челябинской области обезвредили 13 участников ОПГ, подозреваемых в телефонном мошенничестве

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Сотрудники следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области обезвредили 13 участников ОПГ, подозреваемых в телефонном мошенничестве.
В Челябинской области обезвредили 13 участников ОПГ, подозреваемых в телефонном мошенничестве
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Преступное сообщество состояло из четырёх функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Роли между участниками были чётко распределены», — сказала Волк.

По её словам, подозреваемые звонили пенсионерам, которые ранее приобретали биологически активные добавки в интернете, и говорили, что эти препараты являются контрафактными, поэтому им положена компенсация. Затем злоумышленники просили оплатить часть мнимой компенсации через различные платёжные системы.

От деятельности фигурантов пострадали более 100 человек. Причинённый ущерб оценивается более чем в 90 млн рублей.

Уголовные дела в отношении 13 подозреваемых направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее психотерапевт, психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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