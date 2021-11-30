Форум «Эффективное образование» пройдёт 16 декабря в Москве

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Форум «Эффективное образование» состоится 16 декабря в Москве.
Форум «Эффективное образование» пройдёт 16 декабря в Москве
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Участники форума обсудят глобальные тренды в области образования, в том числе то, как постковидная реальность трансформировала перспективы и тенденции в обучении. Также будет затронута тема цифровизации.

Ещё одна тема — социальная ответственность.

Завершится форум церемонией награждения лауреатов премии «Эффективное образование» — всероссийского конкурса лучших проектов в сфере дополнительного, дистанционного, профессионального и корпоративного образования.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о расширении функционала МЭШ.

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