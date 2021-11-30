Форум «Эффективное образование» пройдёт 16 декабря в Москве
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Участники форума обсудят глобальные тренды в области образования, в том числе то, как постковидная реальность трансформировала перспективы и тенденции в обучении. Также будет затронута тема цифровизации.
Ещё одна тема — социальная ответственность.
Завершится форум церемонией награждения лауреатов премии «Эффективное образование» — всероссийского конкурса лучших проектов в сфере дополнительного, дистанционного, профессионального и корпоративного образования.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о расширении функционала МЭШ.