Топ-менеджеры дали рекомендации начинающим предпринимателям

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Генеральный директор АО «Изотерм» Виктория Нестерова дала рекомендации начинающим предпринимателям, желающим проявить себя в сфере промышленности.
Топ-менеджеры дали рекомендации начинающим предпринимателям
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Об этом сообщает ФАН.

«Если вы хотите этим заниматься, оцениваете все риски, готовы не спать и действовать, то всё это приведёт вас к результату. Также очень важно не бояться и искать компромиссы», — заявила Нестерова, выступая в медиацентре «Патриот».

Со своей стороны, генеральный директор ООО «Биопин ФАРМА» Ольга Окерешко посоветовала предпринимателям внимательно относиться к тем, кого они берут в свою команду.

«Команда, которая сделает твой бизнес, заслуживает очень внимательного, подробного и бережного отношения. Очень важно, какой климат создаётся в коллективе, как построен быт сотрудников, как их вовлекают в работу», — сказала она.

Ранее НСН сообщала, что Московский инновационный кластер начал принимать заявки на бизнес-курс «Академия инноваторов».

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