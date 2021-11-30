Топ-менеджеры дали рекомендации начинающим предпринимателям

Генеральный директор АО «Изотерм» Виктория Нестерова дала рекомендации начинающим предпринимателям, желающим проявить себя в сфере промышленности.

Об этом сообщает ФАН.

«Если вы хотите этим заниматься, оцениваете все риски, готовы не спать и действовать, то всё это приведёт вас к результату. Также очень важно не бояться и искать компромиссы», — заявила Нестерова, выступая в медиацентре «Патриот».

Со своей стороны, генеральный директор ООО «Биопин ФАРМА» Ольга Окерешко посоветовала предпринимателям внимательно относиться к тем, кого они берут в свою команду.

«Команда, которая сделает твой бизнес, заслуживает очень внимательного, подробного и бережного отношения. Очень важно, какой климат создаётся в коллективе, как построен быт сотрудников, как их вовлекают в работу», — сказала она.

Ранее НСН сообщала, что Московский инновационный кластер начал принимать заявки на бизнес-курс «Академия инноваторов».